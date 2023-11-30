دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمستودع مواد سريعة الاشتعال

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب ظهر اليوم بمستودع في منطقة جبل علي، مخلفاً سحابة سوداء نظراً لاحتوائه على مواد سريعة الاشتعال، وفق المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث.
وقال إن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي تلقت بلاغاً الساعة الثانية ودقيقة واحدة من من مساء اليوم يفيد بتصاعد دخان بمستودع في منطقة جبل علي يحتوي على مواد سريعة الاشتعال ومن ثم تم إبلاغ وتحريك مركز جبل علي كمستجيب أول و جهة إختصاص.
وأضاف المتحدث عن الدفاع المدني أن الفريق حقق زمن إستجابة للبلاغ سبع دقائق للوصول إلى الموقع، وتبين أن حجم الحادث متوسط وبناء على ذلك تم تحريك فرق من مركزي دبي باركس والمرسى للدعم والإسناد.
وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، ووردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بالسيطرة على الحريق الساعة الثالثة و21 دقيقة، ومن ثم أخضع الموقع لعمليات التبريد، على أن يتم تسليمه للجهات المختصة لتحديد أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة.
الإمارات اليوم
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