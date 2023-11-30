دبي تقاوم التباطؤ العالمي في مبيعات العقارات الفاخرة

شهدت الأسواق العالمية بيع عدد أقل من العقارات الفاخرة في الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي، لكن بعض المدن تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة، لاسيما مدينة دبي الإماراتية، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وجرى بيع ما مجموعه 362 منزلاً بأكثر من 10 ملايين دولار في 12 سوقًا عالميًا بين يوليو وسبتمبر، بانخفاض 2.4 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لشركة العقارات “نايت فرانك”.

ففي لندن، تم بيع 51 منزلاً من المنازل الفاخرة في الربع الثالث، بانخفاض عن 63 منزلاً في العام الماضي، بينما شهدت سنغافورة، بيع 13 عقارا فائق الفخامة، بانخفاض عن 34 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.

وفي حين شهدت مدينة نيويورك انخفاضًا في المبيعات، فإن دبي تغلبت على ذلك التباطؤ العالمي، من خلال بيع أكثر من 89 عقارا بأكثر من 10 ملايين دولار، بزيادة من 58 في الربع الثالث من عام 2022.

وفي نفس السياق، سجلت جنيف وهونغ كونغ زيادات في المبيعات.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات الفاخرة وصل إلى 31.7 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية، أي أعلى من 18.6 مليار دولار تم إنفاقها في عام 2019، لكن بانخفاض عن أعلى مستوى في عام 2021، الذي بلغ 40.7 مليار دولار.

كما تجدر الإشارة إلى أن شركة “نايت فرانك” تتوقع أن تنخفض المبيعات أكثر في العام المقبل، مع بناء عدد أقل من المنازل الفاخرة.

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