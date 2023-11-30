ضبط السائق المتهم بدهس «محاسب» في الشروق

لقى شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق بحي الشهداء بميدنة الشروق بالقاهرة، ةجري نقله إلى مشحرة زنيهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث.

تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم، تبين من خلال التحريات بأنه حال عبورشاب يعمل «محاسب»، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر «توفى متأثرًا بإصابته» إصطدمت به سيارة مجهولة لاذ قائدها بالفرار بها، نتج عن ذلك إصابته التي أوت بحياته.

من خلال الفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل إنصرافه من محل البلاغ قائلًا «خوفت من الاهالي ليضربوني».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصري اليوم