الصحة بسنار تجتمع بفرق الاستجابة السريعة لدرء الكوليرا

قال وزير الصحة المكلف بولاية سنار د.ابراهيم العوض احمد يوسف لدى مخاطبته اليوم إجتماع فريق الاستجابة السريعة لدرء وباء الكوليرا بولاية سنار، ان الولاية اصبحت محاطة بالولايات التي شهدت حالات إصابة بالكوليرا.

واشار إلى ان هناك نشاط في الحدود مع ولايات النيل الابيض واقليم النيل الأزرق بإعتبارها مناطق هشاشة، وأضاف ان هناك تدخلات لصد الكوليرا وحمى الضنك جارية بالولاية.

فيما قدم د. آدم علي فزع تنويرا عن مشكلة كسورات المياه وكلورة مصادر المياه مبينا ان حكومة الولايه تسعى لحل مشكلة المياه بمدينة سنار بتركيب شرائح طاقة شمسية ليكون الحل جذريا.

من جهتها اكدت مواهب قسم الله الامين مدير الطواريء والتصدي للأوبئه ان هناك زيادة في حالات الاشتباه بوباء الكوليرحيث ارتفعت حالات الاشتباه بوباء الكوليرا بولاية سنار الى ٦٠ حالة منها ٤٨ حالة شفاء وحالتي وفاة و١٠ حالات بمراكز العزل، مستعرضة التدخلات التي تمت من تقصي عن الحالات وتطهير منازل الحالات المشتبهة وتوصيل الرسائل التعزيزية وتوزيع كلور للمنازل المشتبهة والمؤكدة ومتابعة المخالطين بالمناطق المبلغة اضافة للبحث النشط للحالات .

فيما أكدت د.مزاهر علي مصطفى مدير الطب العلاجي انه تم الوقوف على عنبر العزل وتدريب كوادر مكافحة العدوى وترتيب اوضاع الكوادرالعاملة بمراكز العزل مؤكدة انه تم تفعيل نقطة فرز امام الحوادث لفرز حالات الاشتباه .