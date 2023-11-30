لجنة الطواريء الصحية بالنيل الأبيض تقف على الوضع الوبائي للاسهالات المائية

مستشفى كوستي رأس دكتور عزالدين حسين المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض بقاعة الوزارة بربك اليوم اجتماع اللجنة العليا للطواريء الصحية، بحضور دكتور بابكر المقبول مستشار منظمة الصحة العالمية، ودكتور محمد عوض ممثل وزارة الصحة الاتحادية والاستاذ اسماعيل علي يوسف مدير الادارة العامة للطواريء ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة بالولاية. ووقف اعضاء اللجنة على الوضع الوبائي للاسهالات المائية بمحليتي الدويم والقطينة كما ناقش حزم التدخلات اليومية. واشار التقرير الى ان العدد التراكمي لحالات الاشتباه بالاسهال المائي حتى امس الاربعاء بلغ ٣١٨ حالة اشتباه منها ١٩ حالة وفاة. واطمأن اعضاء اللجنة على التدخلات التي قامت بها وزارة الصحة والمحلية والشركاء، وامن الاجتماع على الاستمرار في انشطة الاصحاح البيئي وكلورة المياه و تكثيف عمليات التوعية وبث الرسائل عبر الوسائط الاعلامية . واشاد اعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من غرفة الطواريء في الرصد والمتابعة. سونا

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