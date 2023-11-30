مجلس وزراء ولاية كسلا يجيز مقترحات موازنة الولاية للعام 2024

اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة الوالي المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن وبعد نقاش مستفيض وجلسات استمرت لستة ايام، اجاز مقترحات الموازنة العامة للولاية للعام 2024 والتي بلغت في جملتها 9/101 مليار جنيها بمعدل نمو بلغ 25% عن موازنة العام 2023 التي بلغت 2/81%.

واوضح الاستاذ موسى محمد اوشيك وزير المالية والقوى العاملة المكلف ان الوزارة جاءت في ظل ظروف بالغة التعقيد نتيجة للحرب واثارها على البلاد والموارد الكلية .

وقال اننا تحوطنا لها بصورة كبيرة ونسعى جاهدين لتفعيل الموارد الذاتية للولاية بزيادة تقدر بــ25% حتى تتمكن حكومة الولاية من تنفيذ المناشط المختلفة في مجال البنيات التحتية والخدمات الاساسية المختلفة الى جانب توفير المعينات اللازمة للوحدات الحكومية لمباشرة ادائها بالصورة المطلوبة مشيرا الى انه سيتم اعداد خطة لكل قطاع ووزارة ومحلية لمناقشتها في اجتماعات خاصة.

وكشف موسى عن البشريات التي تحتويها الموازنة التي تتمثل في فتح المعابر الحدودية مع دولة اريتريا تنفيذا لموجهات رئيس مجلس السيادة والسعي لزيادة الجهد الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في العديد من المشروعات الخدمية والانتاجية فضلا عن تطوير مطبعة كسلا والاستفادة من امكانياتها الكبيرة في توفير الكتاب والكراس المدرسي والدخول عبر امكانياتها في استثمارات او شراكات مع جهات اخري.

واضاف اننا سعينا مع وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية في تخريط الاراضي الزراعية المطرية بالولاية لفتحها للاستثمار، منوها الى رفع حوجة الولاية من الطرق الداخلية من تشييد وتأهيل لتقديمها لمؤتمر الولاة .

واضاف موسى ان سياستنا في ان نستمر في المشروعات الخدمية من صحة وطرق ومياه وتعليم بداية بالمرحلة المتوسطة بتهيئة المواقع بالتنسيق مع وزارة التربية والتوجيه .

وكشف موسى في اطار تفعيل الايرادات الذاتية بالولاية بالاستفادة من وجود سوق الذهب والذي يتم التداول عبره يوميا مايعادل 50كيلو من الذهب واوضح في هذا الخصوص تم تحديد موقع سيتم استئجاره من قبل وزارة المالية يحتوي على 40 دكان بقصد تقنين التداول عبر الذهب القادم من الولايات او المهرب وذلك في شكل بورصة.

واكد موسى اهتمام حكومة الولاية بالاعلام والاجهزة الاعلامية مشيرا الى العقد الذي تم التوقيع عليه والذي يلزم سداد المطلوبات خلال العام 24 حتى تتمكن فضائية كسلا من تقديم رسالتها وعكس مناشط الولاية المختلفة .

واستعرض موسى النسب المالية في بنود الموازنة التي تتمثل في اقتناء الاصول المالية التي بلغت في العام 23 12% مقارنة بــ11% للعام 2024 فيما بلغت تعويضات العاملين 24% في العام 2023 مقارنة بــ44% للعام 2024 وبلغت المصروفات الاخري 40% للعام 2023 مقارنة بــ43% للعام 24 .

وبلغ اجمالي الايرادات الكلية في الموازنة 5/31% مليارا بمعدل زيادة 6/14% في العام 2023 وبنسبة نمو 115%.

وبلغت الضرائب 4/14% مليارا بمعدل نمو 77% مقارنة بــ3/5% مليارا للعام 2023 فيما بلغت المنح 4/70%ـ بمعدل نمو 5% مقارنة بـ6/66% مليارا للعام 2023 بمساهمة بلغت 69% .

وبلغت المصروفات الاخرى 1/77 مليار جنيها مقارنة بــ4/9% بنمو بلغ 81/% .

وبلغ اجمالي المصروفات 3/44% في العام 2024 مقارنة بــ4/395 في العام 2023 بمعدل نمو 12% واستخدام السلع 2/28% مليارا مقارنة بــ7/24% للعام 2023 بمعدل نمو 15%.