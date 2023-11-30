اعلنت القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر وحدة الصف مع حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق سلام جوبا من أجل دحر التمرد في كافة حدود المسؤولية. وقال قائد ثاني الفرقة السادسة مشاة العميد الركن عمر منصور حسن لدى تفقده أمس ضباط، وضباط صف وجنود القوات المسلحة القادمين من فرق المنطقة العسكرية الغربية أن السودان سيتعافي بصمود وعزيمة الرجال وأن النصر قادم لا محالة، مشيدا بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وعزمهم واستعدادهم التام لدحر العدو من شمال دارفور ومدينة الفاشر عاصمة الإقليم، مؤكدا ان قلوب الرجال هي التي تقاتل وليست الاسلحة. وترحم قائد ثاني الفرقة السادسة مشاة على الشهداء الأبرار الذين روت دماءهم الطاهرة أرض الوطن، معربا عن تمنياته الشفاء العاجل للجرحي والمصابين، وأن يفك الله قيد الأسرى ويرد المفقودين، موصيا الالتزام بأخلاقيات المسلحة والحفاظ على ممتلكات الوطن والمواطن. مكتب الناطق الرسمي – القوات المسلحة السودانية

كانت هذه تفاصيل خبر “قلوب الرجال هي التي تقاتل وليست الاسلحة” شاهد بالفيديو من الفاشر: الحركات الموقعة على السلام تعلن مساندة القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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