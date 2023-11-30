المؤتمر الشعبي يفصل عدد من القيادات

بحسب بيان له.. “المؤتمر الشعبي” بقيادة علي الحاج يصدر قراراً بفصل عدد من قياداته من بينهم: – بشير آدم رحمة – أمين محمود محمد عثمان – تاج الدين بانقا – عمار السجاد – حسين منصور – أحمد إبراهيم الترابي – عبد الوهاب أحمد سعد – صديق الأحمر – الناجي عبد الله -مختار حمزة كما أصدر الحزب قراراً بفصل وتكليف عدد من أمناء الحزب بعدد من الولايات. الشرق للأخبار

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