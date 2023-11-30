محرز يبصم على اكتساح أهلي جدة لأبها

ضرب فريق أهلي جدة مضيفه أبها بنتيجة 6_0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب بأبها، ضمن الجولة 15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتناوب على تسجيل سداسية فريق أهلي جدة بمرمى أبها، كل من جابري فيجا وفراس البريكان ( هدفين لكل منهما بالدقائق 20 و22 و28 و45) وهدف لكل من فرانك كيسي ورياض محرز بالدقيقتين 38 و64.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري، في حين تكبد أبها خسارته العاشرة وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز 15.

كووورة