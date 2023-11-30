الصحة تتسلم ثلاثة مولدات كهربائية من مركز الملك سلمان

تسلمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيص برئاسة الصندوق القومي للامدادات الطبية بربك عدد ثلاثة مولادات كهربائية منحة مقدمة من مركز الملك سلمان وشهد مراسم التشريف من دكتور عزالدين حسين محمد علوان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولايه ، بحضور دكتور محمد عبدالباقي مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية بالولاية.

واشاد وزير الصحة المكلف بمركز الملك سلمان في دعمه المستمر للقطاع الصحي ودعم المملكة العربية السعودية للسودان واشار إلى المولدات للمرافق الصحية مولد بسعة ٥٥٠ و مولدين بسعة ١١٠ تعد اضافة كبيرة في دعم القطاع الصحي وتوفير الامداد الكهربائي الذي ظلت تعاني منه المرافق الصحية بسبب الحرب. سونا

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