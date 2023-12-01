زكاة الدندر تحقق الربط المقرر للجباية بنسبة 110%

قام الأستاذ الطيب بشير حماد مدير ديوان الزكاة بمحلية الدندر بجولات ميدانية لنقاط كبري 8 النفيدية والبرداتة وكامراب ودرابة بغرب الدندر للوقوف على سير عمليات التحصيل.

وأوضح أمين ديوان الزكاة بالدندر (لسونا) أن أهداف ومرامي الزيارات الميدانية لنقاط الجباية هي الوقوف علي العمل وحل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعترض العمل ميدانياً من أجل تجويد الأداء وتفادي السلبيات، علاوة على التعريف بأهمية ونشر فريضة الزكاة وشعائرها، خاصةً في هذه الفترة والتي تمر فيها البلاد بظروف بالغة التعقيد مما يتطلب مضاعفة الجهود الرسمية والشعبية لتعظيم شعيرة الزكاة ونشر فقهها وحث المكلفين على إخراجها، وذلك عبر اللقاءات المباشرة مع دافعي الزكاة ولجان الزكاة القاعدية في القرى والأحياء وفرقان الرحل.

وأكد أن زيارة أمين ديوان الزكاة بولاية سنار الأخيرة وزيارات مكتب زكاة الدندر انعسكت إيجاباً على عملية الجباية مما أدى إلى تحقيق الربط المقرر لمكتب زكاة الدندر لشهر نوفمبر بنسبة بلغت 110 في المائة.

وأعرب حماد عن شكر الديوان للمحلية والقوات المسلحة وقوات الإحتياطي وشرطة محمية الدندر وشرطة الحياة البرية والأمن لتعاونهم مع الديوان من أجل حماية الجباية ونقاط التحصيل، مشيراً إلى أن ديوان الزكاة وضع خططاً طموحة للعام المقبل عبر عدد من المشاريع للحد من وطاة الفقر، إضافة إلى دعم الشرائح الضعيفة عبر المشاريع الإنتاجية ودعم الأيتام والأرامل ودعم العلاج والمساهمة في حركة المجتمع، مضيفاً أن الظروف التي تمر بها البلاد تضاعف أهمية دور الزكاة.