ملتقى لتعظيم الإيرادات بالنيل الأبيض

نظمت امانة حكومة ولاية النيل الابيض بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية اليوم بقاعة امانة الحكومة بربك الملتقي التفاكري لتعظيم الايرادات وفق موجهات وزارة المالية للعام ٢٠٢٤م، تحت إشراف الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض، وبمشاركة أعضاء حكومة الولاية والمحليات والمؤسسات والوحدات الايرادية والجهات ذات الصلة.

وناقش الملتقي الرؤية الكفيلة بتفعيل الايرادات ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل الايرادات، حيث استعرضت المؤسسات عمل التحصيل للعام المالي ٢٠٢٣م والخطة المتوقعة للعام القادم .

وامن الملتقي على أهمية حصر المواعين الايرادية والالتزام بالاوامر المحلية والقوانين والخريطة التحصيلية والرقابة اليومية والتعاون المستمر بين جميع الوحدات من أجل تنفيذ موجهات الموازنة العامة .

وقالت الاستاذه فاطمة الحاج الطيب المدير العام الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالنيل الأبيض في تصريح ل(سونا) ان الملتقي ناقش أداء التحصيل في العام ٢٠٣٣م والمعوقات التي واجهته بسبب ظروف الحرب والانتقال من التحصيل الالكتروني إلى التحصيل عبر اورنيك ١٥ الورقي مما اثر في الفاقد الكبير للايرادات.

واشادت بحكومة الولاية لاهتمامها بمعالجة مشكلة الايرادات عبر هذا الملتقي والذي يمثل منصة حقيقية لكثير من المحاور ةتزامن انعقاده مع بداية مناقشة لجان الوزارات والمحليات لمقترحات موازنة العام ٢٠٢٤م.

واشارت أن أهم توصيات الملتقى استنباط مواعين ايراديه جديدة والزيادة المحورية لها مع الاخذ في الاعتبار التحديات التي واجهت ميزانية العام ٢٠٢٣م وكيفية تجاوزها في ميزانية العام القادم في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، والعام الجديد للموازنة والذي يعتبر تحدي حقيقي في ظل الظروف المالية الخاصة بسداد متاخرات مرتبات العاملين بالخدمة المدنية.

وأضافت وزيرة المالية أن من بين مخرجات الملتقي والتي تمثلت في حصر الانشطة التجارية علي مستوي المحليات وجذب رؤس الاموال والمستثمرين الوافدين للولاية مع اخذ التدابير اللازمة بالتفاكر والتشاور لوضع ميزات للمستثمرين وفق الفرص المتاحة للاستثمار بالولاية.