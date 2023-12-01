بالصور.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أمير

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احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقها أمير فى حفل عائلي ضم عددا من أفراد أسرتهم.
ونشرت إلهام صورة من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليها قائلة: عقبال 100 سنه يا حبيبي وإنت سعيد.. وربنا يعطيك الصحة وراحة البال ويوفقك فى حياتك.
عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها حول حكاية الفريدو، والتي تعد أولي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب .
وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد: ردود الأفعال التي تصلني حتي الان أسعدتني للغاية ، ولأول مرة يحدث أجماع على دور قدمته سواء من الأشخاص الذين يحبوني أو الأشخاص الذين لا يتفقون مع مواقفي أو ارائي، فقد وجدت حالة من الاجماع على الدور الذى لعبته في المسلسل، وفى الحقيقة انه من أكثر الاعمال التي جاءتني عنها ردود أفعال.
صدى البلد
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