الشروع في صرف مرتب شهر مايو للعاملين بالجزيرة

شرعت حكومة ولاية الجزيرة في سداد مرتبات العاملين عن شهر مايو المنصرم. وأعلن الأستاذ خالد محمد على مدير ديوان الحسابات بولاية الجزيرة في تصريح لسونا عن بداية صرف متأخرات مرتبات العاملين إعتباراً من يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر بمحليات مدني الكبرى وجنوب الجزيرة ووزارة الصحة. وذلك بتوجيه من الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف والأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد. وأكد مدير ديوان الحسابات عن استمرار صرف مرتبات شهر مايو لجميع الوحدات الحكومية بالولاية. سونا

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