البحوث الزراعية بالحديبة وبشندي تنظما ورشة لرفع انتاجية القمح

نظمت هيئتي البحوث الزراعية بالحديبة وشندي بالتضامن مع إدارة الإرشاد الزراعي بولاية نهر النيل اليوم الخميس ورشة علمية لرفع انتاجية القمح بالقاعة الكبري ببحوث شندي استهدفت قيادات المزارعين بمحليتي شندي والمتمة ومهندسي الإرشاد بالمحليتين برعاية بنك التنمية الإفريقي. وخاطب الورشة المدير التنفيذي لمحلية شندي الاستاذ خالد عبد الغفار الذي أعرب عن سعادته بالورشة والتي هدفت لرفع معدلات الانتاج والانتاجية في محصول القمح، مثمنا دور علماء البحث العلمي في شندي والحديبة وهم يبذلون جهدهم لرفع قدرات المزارعين باعتبارهم الكتيبة التي تدافع عن تغذية الإنسان، مطالبا بوجود المدارس الحقلية توطئة لربط الطلاب بالزراعة والأرض. وقدم الدكتور على الخزين على محاضرة عن الأسمدة ومواضيع أخرى ذات صلة برفع الإنتاجية. فيما تحدث الدكتور جاسر فاروق فضل عن الخيارات المثلى لإنتاج كمية كبيرة من القمح. من جانبه أعرب مدير محطة أبحاث شندي بروفيسور نصر الدين خيري عن سعادته بالورشة والاقبال والمشاركة فيها من قبل المزارعين، مؤكدا أن مزارع شندي قدر التحدي، كما ثمن خيري الدور الكبير الذي ظلت تقوم به مدير إدارة الإرشاد بالمحلية المهندسة نائلة الأمير. من جانبه أشاد مدير إدارة الزراعة بالمحلية المهندس محمد موسي باهتمام المدير التنفيذي للمحلية بالزراعة خاصة القمح الذي يمثل سلعة استراتيجية. هذا و قد ناقشت الورشة التي ستستمر ليومين جملة من التوجيهات و الإرشادات توطئة لرفع معدلات الإنتاج من واقع تنفيذ الحزم التقنية. سونا

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