الداخلية تعيد لاب توب لمالكه بعد فقده بمحطة قطارات

عثر “سائق” على حقيبة بها جهاز لاب توب بمحطة سكك حديد طنطا ، وبإستدعائه من قبل الاجهزة الامنية قرر أنه عثر عليها بداخل القطار ولم يتمكن من التوصل لمالكها وقام بإحضارها .
ونجحت الاجهزة الامنية من التوصل لمالكها وبعرض الحقيبة وما بداخلها عليه تعرف عليها ، ولم يتهم السائق بسرقتها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة التحقيق .
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى الإستجابة لشكاوى المواطنين .
وكان قد نشر موقع “صدى البلد” خبراً فى وقت سابق تحت عنوان (أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة لاب توب بنكى بمحطة سكك حديد طنطا) .
صدى البلد
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