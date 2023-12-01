الداخلية تعيد لاب توب لمالكه بعد فقده بمحطة قطارات

عثر “سائق” على حقيبة بها جهاز لاب توب بمحطة سكك حديد طنطا ، وبإستدعائه من قبل الاجهزة الامنية قرر أنه عثر عليها بداخل القطار ولم يتمكن من التوصل لمالكها وقام بإحضارها .

ونجحت الاجهزة الامنية من التوصل لمالكها وبعرض الحقيبة وما بداخلها عليه تعرف عليها ، ولم يتهم السائق بسرقتها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى الإستجابة لشكاوى المواطنين .

وكان قد نشر موقع “صدى البلد” خبراً فى وقت سابق تحت عنوان (أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة لاب توب بنكى بمحطة سكك حديد طنطا) .

صدى البلد