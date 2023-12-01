مكافحة جرائم الكسب غير المشروع تكشف تفاصيل اتهام مالك صيدليات ألفا ورشدي

أصدر المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرار ضبط وإحضار ل ( أ.ع) مالك صيدليات ألفا ورشدي لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه.

شهد عقيد بإدارة مكافحة جرائم خبراء الكسب غير المشروع بأن تحرياتها توصلت الي أن المشكو فيه تعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الادوية بموجب العقد المـؤرخ ۲۰۱۸/۹/۸ بصـفته عضو مجلس ادارة شركة الفـا لإدارة و تشغيل الصيدليات و رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات رشدي و ممول ضريبي بان قام بسحب ادوية و مستلزمات طبية بلغت ٣٤٨١٣١٧٩ جنية ولم يقم بسدادها كما ان الشركة تطلـب مبلغ ١٥٧٣٥٨٦٢.٩ جنيه فوائد و غرامـات تـأخير و مصاريف قضائية و بنكية بأجمالي مبلغ 505490014.9 جنيه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس دارة مجموعة صيدليات ألفا و رشدي و من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة علي الدخل.

صدى البلد