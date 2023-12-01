القبض على شخص تخصص في تزوير الأوراق الرسمية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بعض المحررات والمستندات والشهادات منسوب صدورها لهيئات حكومية “مقلدة – سيارة – هاتف محمول – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

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