ربة منزل في دعوى خُلع: تصرفات زوجي غير لائقة وعاوزني أشرب سجائر..!

شهدت محكمة الأسرة بالعمرانية – جمهورية مصر – دعوى خلع جديدة، أقامتها سيدة ثلاثينية ضد زوجها، وقالت، إن السبب الرئيسي لإقامة الدعوى هو طلب زوجها منها أن تشرب سجائر معه وعندما رفضت اعتدى عليها بالضرب على حد قولها في صحيفة دعواها .

«أنا من أسرة بسيطة الحال حصلت على مؤهل تعليمي متوسط، وكنت مثل أي فتاة أحلم بزوج يحافظ عليا، وأعيش في جو أسرى مستقر، وعقب شهور من الزواج تحول هذه الحلم إلى كابوس وجدت زوجي الذي يعمل مصفف شعر حريمي يطلب منى شرب السجائر وعندما رفضت قالى «الستات الشيك هي اللي بتشرب السجائر»، وأصريت على موقفي ومن هنا بدأت المشاكل بينا، هذا ماقالته ربه منزل في أولى جلسات نظر دعوى الخلع التي اقامتها ربة منزل ضد زوجها أمام محكمة الاسرة

واستكملت المدعية حديثها أمام محكمة الاسرة :«بداية تعرفي على زوجي كانت داخل محل عمله عندما توجهت اليه لقص شعري، ومع ترددي عليه لتصفيف الشعر على فترات متقاربة، نشأت بينا علاقه حب لم تستمر سوى شهرين وطلب مني التقدم لوالدي لخطبتى ووافقت على طلبه، وحضر بصحبه والده وتم الاتفاق مع والدى على موعد الزواج».

وتابعت المدعية أمام محكمة الاسرة :«عشت حياة مستقرة لمدة 5 أشهر، إلى أن فوجئت بأن تصرفات زوجى غير لائقة، وخلال التردد عليه بالكوافير محل عمله شاهدته يتحدث مع الفتيات بدون حياء، وطلبت منه الابتعاد عنهم دون جدوى .

وذكرت المدعية :«توتر علاقتنا مع استمرار طلبه عليا بشرب السجائر، إضافة إلى أنه كان يتحدث في غير أوقات العمل مع زبائنه مع السيدات بطريقة غير لائقه، وعندما عاتبته اعتدى عليا بالضرب أكثر من مرة، مما جعلنى اترك مسكن الزوجية وأقيم دعوى خلع ضده .

المصري اليوم