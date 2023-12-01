على طريقة لصوص لكن ظرفاء .. السجن 10 سنوات لـ8 متهمين بسرقة محل ذهب

عاقبت محكمة جنايات المنيا، 8 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، بتهمة سرقة 12 كيلو جرام الذهب من محل مصوغات ذهبية مشهور بمدينة سمالوط شمال المنيا.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة محمد حسن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح ومحمد ثروت وعمرو قطب، وبحضور علاء طه، مدير نيابة سمالوط، وأمانة سر على حسن وخالد شعبان وأصدرت حكمها، والذي نص على معاقبة 8 متهمين وهم «ع-خ- ا»، و«ع ،.، خ»، و«م- خ- ا»، و«م- ع- م»، و«ح- ع-م»، وشقيق«ح»، و«ع- خ- ع»، و«ي- م- ي»، بالسجن المشدد 10 سنوات، وثانيًا: بمعاقبة «ه- م- ب» بالسجن 3 سنوات، ونص الحكم على تحمل المتهمين المصاريف الجنائية.

كان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغًا من صاحب أحد محلات المشغولات الذهبية الشهيرة في مدينة سمالوط، بسرقة محتويات محلة بما قدره 12 كيلوجراما ذهب، من حلال قيام المتهم بخرق حائط «مقلة» مجاورة للمحل خلال فترة الإجازة.

وكلف مدير الأمن فريق من البحث الجنائي حيث كشفت التحريات قيام 9 متهمين بينهم طفل بارتكاب الواقعة على طريقة فيلم «لصوص لكن ظرفاء» وسرقة محتويات المحل، من خلال الاستعانة بأدوات خاصة بأعمال الحفر والهدم وتمكنوا من دخول المحل وسرقة محتوياته خلال فترة الإجازة.

ووزع المتهمون الأدوار بينهم، من حيث مراقبة المترددين على المكان واستخدام أدوات فض الخزائن، وعمليات الحفر وأيضا تجهيز السيارة وحقيبة نقل المسروقات، وتم القبض على 8 متهمين وفر التاسع هربا خارج البلاد، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، المتهمين للمحاكمة الجنائية، حيث عقدت المحكمة جلسات المحاكمة وسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين وأصدرت حكمها بمعاقبتهم.

المصري اليوم