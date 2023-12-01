مدفعية الجيش تضرب تجمعات المتمردين وسط أمدرمان

الجيش السوداني - طيران حربي قالت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني قصف بالمدفعية مواقع تجمع قوات الدعم السريع وسط مدينة أم درمان. وأضافت مصادر للجزيرة بأن الطيران الحربي التابع للجيش قصف نهار اليوم مواقعاً للدعم السريع بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم. الجزيرة – السودان

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