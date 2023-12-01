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مدفعية الجيش تضرب تجمعات المتمردين وسط أمدرمان

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Asma Osman 0 تبليغ

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الجيش السوداني - طيران حربي

قالت مصادر للجزيرة بأن الجيش السوداني قصف بالمدفعية مواقع تجمع قوات الدعم السريع وسط مدينة أم درمان.

وأضافت مصادر للجزيرة بأن الطيران الحربي التابع للجيش قصف نهار اليوم مواقعاً للدعم السريع بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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