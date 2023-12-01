مفوض العون الانساني بالشمالية يلتقي وفد منظمة اليونيسيف

إلتقى مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية دكتور عبد الرحمن علي خيري، بمكتبه اليوم بمباني المفوضية، بوفد منظمة اليونيسيف الزائر للولاية الشمالية وبحث اللقاء عدداً من القضايا التي تتعلق بالتعليم بالولاية.

وأكد مفوض مفوضية العون الإنساني، في تصريح (لسونا)، أن اللقاء إستعرض المشاكل والتحديات التي تواجه الولاية الشمالية فيما يتعلق بفتح المدارس وعودة التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم.

وأشار خيري إلى أنه تم إطلاع الوفد على مجهودات الولاية حول إيجاد مواقع بديلة لسكن ضيوف الولاية الذين قدموا إليها من الخرطوم وبعض الولايات بسبب ظروف الحرب والمتواجدين بمراكز الإيواء المختلفة خاصة المدارس بعدد من المحليات وتوفير الاحتياجات اللازمة حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم في الولاية والجهات ذات الصلة من بدء العام الدراسي والمحافظة على مستقبل التلاميذ والطلاب.

وأضاف المفوض أن وفد منظمة اليونيسيف سيقوم بزيارة إلى محلية حلفا بهدف الوقوف على مجمل الأوضاع ووضع الحلول المناسبة وإمكانية إيجاد مواقع بديلة تحفظ أمن وكرامة وسلامة وإنسانية ضيوف الولاية ومن ثم القيام بعمليات مسح واسعة لبقية محليات الولاية.

وقال خيري إن الوفد أبدى تعاونه وإستعداده التام لدعم جهود الولاية الشمالية في مجال التعليم والمساهمة في حل المشاكل التي تواجهه لاسيما المشكلات التي تقف في طريق فتح المدارس، مؤكداً أن مفوضية العون الإنساني، ممثلة في اللجنة العليا واللجنة الفنية التي تم تشكيلها، تعمل على معالجة التحديات التي تواجه إنطلاق العام الدراسي.

واشار إلى إهتمام حكومة الولاية ووزارة التربية والتعليم ومفوضية العون الانساني والشركاء وحرصهم على النهوض بالولاية في المجالات كافة، خاصة المحافظة على موقع الولاية المتميز في مجال التعليم وتنمية أفكار وعقول الطلاب والتلاميذ بالولاية الشمالية.