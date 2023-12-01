حصر أبناء أبيي في كل ولاية لتسهيل عملية الحصول على الأوراق الثبوتية

إلتقى والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن، بمكتبه اليوم، وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي برئاسة الأستاذ شول موين بول الذي قدم تنويراً للوالي عن أهداف الزيارة والتي تجيئ في إطار جهود المجلس لإستخراج الرقم الوطني والأوراق الثبوتية لأبناء أبيي المتواجدين بالولاية. وقدم المشرف العام للرقم الوطني بالمجلس الأستاذ جلال الجاك أدول شرحاً حول الإجراءات التي تمت مع الجهات ذات الصلة بالمركز حول تعميم إستخراج الأوراق الثبوتية لأبناء دينكا أبيي في خمس ولايات من ولايات البلاد، من ضمنها ولاية القضارف. واشار إلى أن المجلس يقوم بعمل ورش تدريبية وتعريفية للعريفين ومنسقي الولايات فيما يختص بالإجراءات الأولية لإستخراج الأوراق الثبوتية والرقم الوطني وحصر أبناء أبيي في كل ولاية لتسهيل عملية الحصول على الأوراق الثبوتية. وأشاد الوالي بالخطوات التي قام بها المجلس في هذا الخصوص والأدوار الوطنية المشهودة لأهل ابيي، مؤكداً تعاون حكومة الولاية التام مع المجلس لخدمة إنسان أبيي بالولاية وصولاً إلى الأهداف المنشودة. سونا

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