التأمين الصحي بالجزيرة يعلن إلتزامه بتقوية النظام الصحي المحلي

التامين الصحي جدد دكتور فخر الدين علي يس مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة، لدى تفقده صباح اليوم إنسياب الخدمات الصحية والتأمينية بالمركز الصحي النموذجي بمحلية الحصاحيصا والوحدة التنفيذية للتأمين الصحي، إلتزام إدارته بتفيذ موجهات الصندوق لتقوية النظام الصحي المحلي وإتاحة الخدمات بعدالة. من جانبها تناولت دكتورة عبير عدلان مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية خطة التوسع في الخدمة الطبية وكشفت عن تقديم الخدمة خلال أكتوبر الماضي لعدد 171 نازحاً فيما بلغ التردد العام 2023 مُؤمَناً عليهم. ونوهت إلى تقديم خدمة الإختصاصي الزائر عبر 5 عيادات متخصصة في أمراض النساء والتوليد والأطفال والباطنية والجراحة العامة والعظام. سونا

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