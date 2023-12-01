هيفاء وهبي نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي علي صفحتها الشخصية بالفبسبوك صور جديدة اثارت السوشيال ميديا. وكانت هيفاء ترتدي ملابس شبابية كاجول شراب ابيض وليجن وجاكت اسود. وكانن صور،هيفاء وهبي مع توني ماهر يستكملان تصوير الفيلم السينمائي جوري استعدادًا لصيف 2024 الفيلم من تأليف هيثم سعيد وانتاج مرقص عادل ومشاركة عدد من نجوم مصر. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر كأنها في المدرسة.. شاهد هيفاء وهبي تثير الجدل بالشراب والليجن على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.