فاجأ الفنان السوداني الشاب صلاح ولي, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان باتخاذه لقرار مصيري وصعب فيما يخص مسيرته الفنية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلن ولي, اعتزاله الغناء بصورة نهائية وبمحض إرادته دون تأثير أي شخص. وأكد الفنان الشاب خلال جلسة جمعته بالشيخ والمقرئ الشهير الزين محمد أحمد, تركه الغناء بصورة رسمية, وقال في حديث له (يشهد الله خليت الغناء خالص وأي فيديو متداول بعد كدة ما مسؤوليتي). كما أعلن صلاح ولي, وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين انضمامه لتلاميذ الشيخ المعروف الزين محمد أحمد, ليس وحده بل رفقة عدد من الذين سيختارهم الله لطريق الهداية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال جلسة جمعته بشيخ الزين.. الفنان صلاح ولي يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله الغناء وانضمامه لتلاميذ الشيخ المعروف: (يشهد الله خليت الغناء خالص وأي فيديو متداول بعد كدة ما مسؤوليتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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