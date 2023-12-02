مكافحة المخدرات بولاية سنار تضبط (2154) قندول حشيش ما يعادل (4) قنطار بمنطقة طيبة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط متهم بحوزته (2154) قندول حشيش بمنطقة طيبة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بأنه فور تلقى المعلومة تحرك تيم ميداني متخصص وتم عمل كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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