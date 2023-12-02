قائد ثاني قوات الإحتياطي المركزي يتفقد مصابي معركة الكرامة بمستشفى الشرطة عطبرة

تفقد اللواء شرطة البكري عبدالرحيم مكي أبوحراز قائد ثاني قوات الاحتياطي المركزي اليوم مصابي معركة الكرامة من منسوبي القوات النظامية بمستشفى الشرطة عطبرة وكان في إستقباله طاقم المستشفى من الكوادر الطبية والإدارية. حيث طاف على المصابين والجرحي ووقف على مراحل علاجهم ، كما بعث برسائل اطمئنان وبشريات بالنصر القريب لكافة المواطنين ، مؤكد أن القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات في تقدم كبير في كافة الجبهات وتماسك كبير وثقة في تلك القوات النظامية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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