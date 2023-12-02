تسمم فتاة تناولت «حبة الغلة السامة» عن طريق الخطأ

أصيبت فتاة بحالة إعياء شديد وتسمم بدائرة مركز جزيرة شندويل، قالت التحقيقات إنها تناولت قرصًا لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بطريق الخطأ أثناء تجهيز الغلال للحفظ داخل المنزل.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود إشارة لمركز الشرطة من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول حنان. أ «21 سنة- لا تعمل» ومقيمة بدائرة المركز، مصابة بحالة تسمم ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال.

انتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وأفاد شقيقها محمد. أ «31 سنة- سائق» ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل، وحال قيامها بتجهيز الغلال لحفظها، وضعت قرص الحفظ بفمها فابتلعته بطريق الخطأ، ما أدى لإصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصري اليوم