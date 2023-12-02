الخارجية السودانية: نخوض حرباً دفاعية ضد مليشيا معتدية استهدفت الشعب السوداني ومقدراته

وزارة الخارجية السودانية قال وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن الخاصة بإنهاء تفويض بعثة يونيتامس: – قيادة السودان تعمل على وقف الحرب وإكمال مسار فترة الانتقال بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة. – نخوض حرباً دفاعية ضد مليشيا معتدية استهدفت الشعب السوداني ومقدراته ونطالب الجهات الخارجية الداعمة لها بالكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية. الجزيرة – السودان

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