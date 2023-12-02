أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية المتهم بالتعدي على طالبة المدرسة المطرية البالغة من العمر ١٥ عاما بأن عاشرها معاشرة الأزواج عن طريق الخديعة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه بأن استغل حداثة عمرها موهمًا إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه بإبعاد إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.
أوهمها أنه يريد أن يتقدم لها ولكنه استطاع أن يحصل على صور لها وهي دون ملابس ثم قام بتهديدها وأحضرها بتلك الطريقة إلى منزله ثم وضع لها مادة مخدرة في زجاجة مياه معدنية وقام بجريمته والتي اكتشفت بعد ذلك أنها حامل.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.