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هشام الشواني: طوينا صفحة حزينة ومؤسفة من تاريخنا فقد تم اعتماد القرار الذي ينهي وجود يونتامس في السودان

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال هشام الشواني القيادي بحركة المستقبل والتنمية: طوينا صفحة حزينة ومؤسفة من تاريخنا فقد تم اعتماد القرار الذي ينهي وجود يونتامس في السودان.

وأضاف الشواني بأن هذه هزيمة لمشروع العملاء وبكاء القحاتة.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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