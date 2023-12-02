هشام الشواني: طوينا صفحة حزينة ومؤسفة من تاريخنا فقد تم اعتماد القرار الذي ينهي وجود يونتامس في السودان

قال هشام الشواني القيادي بحركة المستقبل والتنمية: طوينا صفحة حزينة ومؤسفة من تاريخنا فقد تم اعتماد القرار الذي ينهي وجود يونتامس في السودان. وأضاف الشواني بأن هذه هزيمة لمشروع العملاء وبكاء القحاتة. الجزيرة – السودان

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