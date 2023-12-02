حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يزور تركيا

قام حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بزيارة إلى تركيا يرافقه وفدا من حكومة الإقليم لإجراء مباحثات مع نائب وزير الخارجية وإدارة التعليم. الجزيرة – السودان

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