نضال حسن الحاج: فرحة من العيار الجميل بتوقيع الهلال

قالت الشاعرة السودانية والطبيبة نضال حسن الحاج بعد انتصار الهلال السوداني على الترجي التونسي في أبطال إفريقيا: فرحة من العيار الجميل بتوقيع الهلال … من دار السلام مباراة بطولية خارج الديار امام الترجي التونسي والنتيجة ٣ اهداف و٣ نقاط وفرح كبير في قلوب الشعب السوداني وعقبال نفرح في رحاب وطن آمن مطمئن. وكتبت نضال على صفحتها الرسمية حيث تفاعل معها عدد كبير من المتابعين وسألوها عن غيابها الطويل. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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