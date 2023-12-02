لفتت حسناء سودانية أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع حقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا. https://www.facebook.com/reel/1267241947276902 وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء وهي تردد أغنية الفنانة إنصاف مدني (يا بالحلال يا روح بعيد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تلفت أنظار المتابعين وهي تردد (يا بالحلال يا روح بعيد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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