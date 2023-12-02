مركز الأمان الاجتماعي بسنار يعلن عن تمليك مشاريع انتاجية

اعلن الاستاذ عبد الباقي عبد الرحمن مدير مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر التابع لقطاع التنمية بوزارة الصحة ولاية سنار عن تمليك مشاريع انتاجية لجميع المواطنين.
اوضح عبد الباقي في تصريح (لسونا) ان ادارته كانت لديها ثلاثة برامج من التمويل الاتحادي ولكنها توقفت بعد الحرب لعدم التمويل وسعت الادارة الى اقتراح برنامج سبل كسب العيش وتم تقسيمه الى عدة اقسام من ضمنها التأهيل والصيانة وتمليك مشاريع انتاجية وورش ثقافية ودورات تدريبية للاستفادة منها.
واكد عبد الباقي انه تم استقطاب شركة جياد لتمليك مشاريع انتاجية من أجل تخفيف حدة الفقر وتم الاتفاق بين وزير الصحة وبنك المزارع ومن ثم تم تصميم استمارة وصفحة ترويجية للدعاية وتم توزيعها في جميع أنحاء الولاية خاصة المحليات عبر الادارة العامة للرعاية الإجتماعية بسنار.
وأشار مدير مركز الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر إلى أن هذا المشروع سيمول بواسطة بنك المزارع التجاري فرع سنار والمشاريع المطروحة عبارة عن ركشات وتكاتك ودرداقات بعدد لم يحدد بالدقة لكن بين 700 الى 1000 فرصة كدفعة أولى بعد رفع الكشوفات وتحديد الكمية المطلوبة بواسطة البنك ويتم استدعاء مندوب الشركة لإكمال شراء المعدات بواسطة البنك ويتم البيع بواسطة البنك بعد ان يضع الارباح التى يتم التعارف عليها من مجلس ادارة البنك وبعدها يتم التسليم للمستفيدين فى برنامج تدشين كبير.
سونا
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