أثار مواطن سعودي غضب الناشط السوداني المثير للجدل جوان الخطيب, وذلك بعد مقابلة جمعتهما عبر بث مباشر على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد احتد النقاش بين الثنائي خلال البث المباشر وذلك بعد هجوم شرس من الناشط السعودي على الناشط السوداني. https://www.facebook.com/reel/1692429961236581 وعبر جوان الخطيب عن غضبه الكبير من السعودي وذلك بعد أن وجه له سؤال مباغت: (أنت حرمة ولا رجال) وسط ضحكات وسخرية المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نقاش حاد بين الناشط السوداني المثير للجدل جوان الخطيب وناشط سعودي على الهواء وذلك بعد أن سأل الأخير الأول: (أنت حرمة ولا رجال) وجوان ينكر سودانيته ويؤكد أنه لبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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