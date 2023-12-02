شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي والناشط “منذر” يشعلان مواقع التواصل بإطلالة مثيرة من الدوحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صورة حديثة للفنانة الشهيرة هدى عربي, من مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالسلطانة في الصورة رفقة الناشط الشهير منذر محمد. الصورة حظيت بتفاعل كبير من قبل متابعي السلطانة ونجم السوشيال ميديا الشهير منذر, والذي يعد من أشهر محبي المطربة هدى عربي, كما تربطه بها علاقة صداقة كما أكدت المطربة في أكثر مناسبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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