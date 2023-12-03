مكافحة المخدرات ولاية كسلا تضبط منهوبات من ولاية الخرطوم

تمكنت شعبة مكافحة المخدرات محلية حلفا من القبض على أفراد عصابة قادمين من الخرطوم في طريقهم إلى مدينة كسلا. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بأنه فور تلقي المعلومة تمكن فريق متخصص من الرصد والمتابعة للمداخل وتحديد ساعة صفر والقبض على المتهمين وبحوزتهم المسروقات والتي تضمنت مخدرات بمختلف أنواعها، عربة ماركة هونداي ،دراجة بخارية، لوحات عربات ، بطاقات إثبات هوية ،كميات من الهواتف المحمولة ومتعلقات سيارات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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