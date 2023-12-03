تفقد الفريق شرطة ابراهيم شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم وأعضاء هيئة القيادة الطوف المشترك الذي تنظمه رئاسة محلية كرري بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات العامة. مشيراً إلى الدور المهم الذي يقوم به الطوف في تأمين الأسواق وضبط المسروقات والمتفلتين ومحاربة الظواهر السالبة وتأمين ومراقبة طرق المرور بالمحلية إضافة لمحاربة ومكافحة المخدرات ومنع تجارة الخمور . مشيداً بالدور الذى تبذله شرطة محلية كرري والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يتفقد الطوف المشترك لمحلية كرري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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