البرهان يصل ولاية القضارف

القائد العام - البرهان وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى ولاية القضارف في زيارة تفقدية صباح السبت.

وتفقد البرهان المنطقة العسكرية حيث كان في استقباله كبار القادة وضباط وضباط صف وجنود. شاهد الصور: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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