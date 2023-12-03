ماذا قال البرهان في القضارف؟

أبرز تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من الفرقة الثانية مشاة بالقضارف: – المرابطون في كل المواقع صمدوا صمود أسطوري والنصر قريب. – نؤكد للجميع بأننا سننتصر في هذه المعركة وسننهي المرتزقة الذين دنسوا السودان. – المآسي التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع لم تحدث في تاريخ السودان. – المعركة مستمرة إلى أن يتم تطهير كل السودان من مليشيا الدعم السريع. – لدينا علاقات جوار طيبة مع إثيوبيا وإريتريا. – سنحارب ونقاتل إلى آخر نفس لأن الخونة لا زالو متواجدين في منازل المواطنين. الجزيرة – السودان

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