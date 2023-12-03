بهدفين لهدف.. آرسنال يجتاز وولفرهامبتون ويحتفظ بصدارة الدوري الانجليزي

احتفظ آرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2-1 مساء السبت، ضمن الجولة 14.أحرز هدفي آرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة (6) ومارتن أوديجارد (13)، فيما سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي سيلعب غدا الأحد أمام توتنهام ضمن الجولة ذاتها، فيما بقي رصيد وولفرهامبتون 15 نقطة في المركز 13.

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