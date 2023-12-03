توج منتخب ألمانيا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في إندونيسيا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية، اليوم السبت، على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الماكينات الألمانية بهدف سجله باريس برنر من ركلة جزاء في الدقيقة 29.
وأضاف نوح درويش الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 50، وبعدها بنحو 3 دقائق، رد سايمون بوابري بهدف لديوك فرنسا.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر ركلات الترجيح تمنح ألمانيا لقب مونديال الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.