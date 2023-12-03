ركلات الترجيح تمنح ألمانيا لقب مونديال الناشئين

توج منتخب ألمانيا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في إندونيسيا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية، اليوم السبت، على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الماكينات الألمانية بهدف سجله باريس برنر من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وأضاف نوح درويش الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 50، وبعدها بنحو 3 دقائق، رد سايمون بوابري بهدف لديوك فرنسا.

كووورة