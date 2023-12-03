بـ هوت شورت.. شاهد غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور

ظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية أثارت بها الجدل حيث ارتدت هوت شورت ووضعت لمسات من المكياج الناعم.

ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

شاركت غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

صدى البلد