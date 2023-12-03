مراكز الإيواء بشمال كردفان تتجاوز المائة مركز

كشف المهندس طارق أمين ابو البشر مفوض العون الإنساني بشمال كردفان عن تزايد مراكز الايواء للمتاثرين بالحرب بالولاية والتي تجاوزت 100 منها 80 معسكر بمدينة الأبيض.
وقال مفوض العون الإنساني بالولاية في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) (أن هناك انفراج في تقديم الخدمات بهذه المراكز مقارنة بالفترات السابقة) وعزا ذلك بفضل تدخل عددا من المنظمات لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للمتأثرين.
ولفت المفوض الى ان منظمة الساحل سودان وبلان والاغاثة الإسلامية ومنظمة ضرا استطاعت تقديم دعما نقدياً تم توزيعه للمتاثرين داخل معسكرات الايواء.
وقال المهندس ابو البشر أن هنالك منظمات قدمت سلال غذائية منها منظمة بلان سودان، مبينا أن برنامج الغذاء العالمي قدم 250 طن من المواد الغذائية للاجئين من دولة جنوب السودان و98 طنا للمتأثرين بالحرب عبر منظمة الاغاثة الإسلامية.
وفي رده على سؤال لـ(سونا) حول الوضع الصحي بمعسكرات الإيواء الان، أوضح المفوض أن الوضع الصحي مستقر تماماً وذلك بفضل التعاون الكبير من قبل وزارة الصحة والمنظمات.
سونا
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