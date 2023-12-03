تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس مجموعة من الفيديوهات لنجوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهم يرقصون ويحتفلون بعد انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان. وظهر فى الفيديوهات كل من نبيلة عبيد ولبلبة ويسرا والنجمة العالمية شارل سترون ودينا الشربينى وقامت باحياء الحفل الفنانة نانسى عجرم وذلك عقب احتفالية “المرأة في السينما”. شهد حفل حضور ثانى أيام مهرجان البحر الأحمر عدد كبير من قامات فنية كبيرة كان على رأسهم الفنانة يسرا ولبلبة وليلى علوي وغيرهن من النجمات اللاتى قدمن الكثير فى تاريخ الفن المصري. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصن مع شارون ستون بالبحر الأحمر.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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