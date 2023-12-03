مازيمبي الكنغولي يكسر صمود صن داونز بهدف

حقق مازيمبي الكونغولي، فوزا صعبا على حساب ضيفه صن داونز، بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف اللقاء، جلودي ليكونزا في الدقيقة 60، بينما ألغى الحكم المغربي رضوان جيد، هدفا لصالح صن داونز بداعي التسلل.

وتلقى صن داونز، أول هزيمة في دوري أبطال أفريقيا منذ 16 مباراة على التوالي، منذ خسارته أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 1-2 يوم 16 أبريل/نيسان 2021 في النسخة قبل الماضية.

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