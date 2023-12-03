بفارق الأهداف عن جيرونا .. ريال مدريد يقفز لصدارة الليجا بثنائية في غرناطة

فاز ريال مدريد على ضيفه غرناطة بنتيجة 2-0 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.
ثنائية الفريق الملكي، حملت توقيع إبراهيم دياز ورودريجو في الدقيقتين 26 و57.ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الليجا بفارق الأهداف من جيرونا. بينما تجمد رصيد غرناطة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.وبدأت المباراة بهدوء حذر، قبل تعرض راؤول فيرنانديز حارس مرمى غرناطة للإصابة في الدقيقة 11، وشارك فيريرا بدلا منه.
وجاءت المحاولة الأولى للميرنجي في الدقيقة 15، بكرة عرضية داخل المنطقة نحو رودريجو، الذي لم يستطع السيطرة عليها.ومرر بيلينجهام، كرة بينية نحو نيكو باز الذي استلم وصوب كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الميرنجي.
كووورة
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