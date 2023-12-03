خطوة تاريخية مرتقبة من رابطة الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قطعت خطوة تاريخية بشأن روزنامة المواسم المقبلة.وذكرت صحيفة “الرياضية” أن الرابطة تعمل مبكرا على تجهيز روزنامة واضحة لعدة مواسم، وليس لموسم واحد فقط، لأول مرة في تاريخها منذ تأسيس الرابطة في 2008.

وبحسب الصحيفة، سيطرح الكولومبي كارلو نهرا مدير المسابقات وعمليات كرة القدم في رابطة المحترفين، عبر اجتماع مع ممثلي أندية المسابقة، اليوم الأحد، التصور المبدئي لروزنامة المواسم المقبلة.ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في الرياض، بحضور الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة.ويعقد نهرا، ورشة عمل يعرض خلالها تصوره، بجانب مناقشة ممثلي الأندية والاستماع إلى مقترحاتهم في الجوانب الفنية حول سبل تطوير الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أندية ستبدي عدم رضاها عن توقيت بعض المواجهات في الدوري، بينها المباريات التي تبدأ في التاسعة مساء، لا سيما في فصل الشتاء.

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